Robi Vilijams pomaže Zejnu: Čak i ako si preplašen, moraš da budeš hrabar!

U junu je Zejn otkazao nastup na Vembli stadionu, uz objašnjenje da ima “najgoru anksioznost u karijeri”. Takođe, otkazao je i koncert u Dubaiju u oktobru.

Zejn je tada objavio i poruku za fanove. Pošto je i sam patio od anksioznosti, Robi Vilijams je ponudio savet Zejnu tokom intervjua sa Majkom Tulenom i Keli Peg tokom Key 103 Christmas Live.

– On se povlači iz promocija i sličnih stvari – rekao je Robbie.

– I znam da pati od anksioznosti. Mislim da jedan savet može da pomogne. Znam da je ovo malo terapijski govor, ali mislim da ljudi nekako pretpostavljaju da ćeš jednog dana pronaći samopouzdanje i da ćeš istupiti sa samouverenošću i da će te ona naći. Neće doći, ali ono što možeš da uradiš je da budeš hrabar.

Dakle, Zajnu bih rekao, samo budi hrabar čoveče. Samo budi hrabar. Možda nikada nećeš naći samopouzdanje ali možeš da budeš hrabar. To ću reći. Čak i ako si preplašen uradi to, svakako.

O svom sopstvenom iskustvu sa anksioznošću, Robi kaže:

– Većinu vremena nisam nervozan, ali kada jesam to je zaista parališuće i traumatično. Izađem na binu i Robi Vilijams se pojavi i dobar je i zabavljamo se i sve je sjajno. Tamo su desetine hiljade ljudi i tamo sam sam, i da, to je traumatično i uvrnuto. Ali to se ne dešava tako često. To se ranije dešavalo češće, ali ne i ovih dana. I dalje se dešava i da, zastrašujuće je. Ali uglavnom uopšte nisam uplašen.