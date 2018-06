Robi Vilijams ostvario san: Tako sam srećan, drago mi je što ću ponovo doći u Rusiju! (video)

Britanski pevač Robi Vilijams, zvezda ruske opere Aida Garifulina i dvostruki svetski prvak u fudbalu u sastavu Brazila Ronaldo učestvovaće na ceremoniji otvaranja prvenstva sveta 2018. godine u Rusiji, saopštila je pres-služba FIFA.

– Srećan sam i uzbuđen zbog povratka u Rusiju i ovako jedinstvenog nastupa. Uradio sam mnogo u svojoj karijeri, a otvaranje Svetskog fudbalskog prvenstva, pred 80 hiljada obožavalaca na stadionu i još miliona u svetu, dečački je san. Želim da pozovem ljubitelje fudbala i muzike da se s nama zabave u Rusiji, na stadionu, ili da uključe TV malo ranije i vide nezaboravni šou – rekao je Robi Vilijams o nastupu 14. juna, uoči utakmice Rusije i Saudijske Arabije.

Robiju će se u duetu pridružiti i slavna sopranistkinja Aida Garifulina. Ove godine će svečanost otvaranja biti malo drugačija nego prethodnih godina. Biće fokusirana na muzičke nastupe i biće održana u 18.00 časova po lokalnom vremenu.

Inače slavni pevač Robi Vilijams je i suosnivač humanitarnog iventa Soccer Aid for UNICEF, na kojem poznate osobe u dve ekipe igraju fudbal i skuplja se novac za decu u opasnosti širom sveta. Robie se oprobao i u ulozi kapitena.

Robi nastavlja i The Heavy Entertainment Show turneju i najavio je datume za Južnu Ameriku. Na aktuelnom, već platinastom “The Heavy Entertainment Show” albumu, objavljeni su singlovi “Party Like A Russian” i “Love My Life”.