Robert Redford napušta glumu

Američka filmski glumac Robert Redford najavio je da će se uskoro povući iz sveta glume i fokusirati se na režiju.

U intervjuu sa svojim unukom Dilanom Redfordom, 80-godišnji Robert Redford je rekao da postaje umoran od glume. On je rekao da ima dva glumačka projekta – Our Souls at Night sa Džejn Fondom, i The Old Man and the Gun, ali da će se povući iz glume kada sa njima završi.

– Kada budu završeni, tada ću reći `ok, to je zbogom svemu tome` i da se zatim fokusiram na režiju – rekao je Redford.

Robert Redford dobio je prvu filmsku ulogu 1962, a posle sedam godina postao je svetska zvezda, pre svega zahvaljujući ulozi u filmu “Buč Kasidi i Sandens Kid”.

U karijeri je igrao u više od 30 filmova, uključjući “Žaoku”, “Tri dana Kondora”, “Veliki Getsbi”, “Svi predsednikovi ljudi” i “Moja Afrika”.

Godine 1981. je dobio Oskara za režiju filma “Obični ljudi”.