I Robert De Niro podržao Meril Strip: Sjajno je to što je rekla siledžiji Trampu

Govor Meril Strip na dodeli Zlatnih globusa kojim je na vrlo vešt način, uopšte ga i ne pominjući, kritikovala Donalda Trampa, i dalje izaziva reakcije njenih kolega iz Holivuda.

Ovog puta oglasio se slavni Robert De Niro, i sam veliki protivnik Trampove politike, koji je podržao svoju koleginicu.

– Ono što si rekla bilo je sjajno, i to je neko morao da kaže. Ti si to objasnila na najbolji način. Posebno poštujem to što si sve to izrekla u trenucima dok je svet slavio tvoja dostignuća. Ti i ja imamo isto mišljenje o siledžijama. Što je mnogo, mnogo je – napisao je De Niro, a prenosi magazin “People”.

Čuvena glumica je u pomenutom govoru oštro osudila situacije u kojima “moćnici koriste svoju poziciju da bi maltretirali druge” i naglasila da u su u tim slučajevima “svi na gubitku”.

Ona se i ironično osvrnula na besramnu Trampovu imitaciju novinara Serža Kovaleskog čiju je fizičku manu novoizabrani predsednik Sjedinjenih Država ismevao, i nazvala je – “ulogom godine”.

– Nepoštovanje rađa nepoštovanje, a nasilje izaziva nasilje – rekla je Meril Strip u svom govoru aludirajući na ranije uvredljive izjave Donalda Trampa o Meksikancima i kritike novog predsednika na račun Holivuda.