Robert Dauni Džunior: Njena ljubav ga je spasila, a zbog nje se odrekao i svih svojih poroka

Godinama je zbog svoje zavisnosti o narkoticima balansirao na ivici života, a onda je u njegov život, sasvim slučajno, ušetala filmska producentkinja Suzan Levin. Upravo zbog ljubavi prema njoj odlučio je da prekine sve veze sa starim životom – drogu je bacio u okean i potom je zaprosio. Petnaest godina kasnije njihova ljubav je i dalje jaka, a on je ponovo jedan od najtraženijih holivudskih glumaca.

To što se rodio u porodici slavnog filmskog reditelja Roberta Daunija Seniora obeležilo mu je život. Njegov otac bio je zavisnik o narkoticima pa dan nije mogao započne bez barem jedne cigarete ‘pojačane’ marihuanom. Kada je Robert Dauni Džunior imao tek šest godina, otac mu je ponudio da i sam proba marihuanu, zbog čega je kasnije zažalio.

Upravo je droga bila jedina veza između njega i oca, a ubrzo je počeo svakodnevno da se opija i konzumira opijate. “Nevaljali dečko” Holivuda s godinama je postao pravi zavisnik, zbog čega su ga izbegavali i mnogobrojni reditelji.

Onda mu se dogodila ljubav s koleginicom Sarom Džesikom Parker, ali – kako je i sam priznao – to nije bilo dovoljno. “Pružila mi je sve i razumela me, pokušala je da mi pomogne i bila je jako razočarana što nisam mogao da se saberem.” Ona je bila njegova velika ljubav, ali na prvom mu je mestu ipak bila droga.

Tek se malo smirio uz glumicu i pevačicu Deboru Falkoner, koju je oženio 29. maja 1992. godine, samo 42 dana pošto su započeli vezu. Uprkos svemu, ostali su zajedno 12 godina i dobili sina Indija, koji je takođe krenuo njegovim stopama i započeo s konzumacijom opijata. Ipak, zavisnost slavnog glumca presudila je braku, pa su krenuli svako svojim putem.

Činilo se kako će ga droga u potpunosti obuzeti, ali dogodio se prelomni trenutak u njegovom životu na setu filma “Gotika” 2003. godine, koji je producirala Suzan Levin. Bio je to njen prvi samostalni angažman pa nije želela da ga ni sa čim pokvari, pa tako ni romansom na setu. Roberta Daunija Džuniora je smatrala čudakom.

– Bili smo u Montrealu, pripremali se za snimanje na zajedničkom ručku s režiserom i Hale Beri. Svi su naručili japansku hranu, ali Robert nam je rekao da je ovsena kaša “superhrana”. On je sa sobom poneo paketić omiljene kaše i pripremio sebi ručak, a uz to je imao kutiju s raznim začinima. Kao vrhunac svega krenuo je da vežba jogu i izvodi pokrete. Bio je zanimljiv, ali skroz čudan – prisetila se njihovog prvog susreta Suzan.

Na početku nije osećala nikakvu privlačnost prema njemu, ali pošto je nekoliko nedelja provela radeći s njim nešto se promenilo.

– Dok smo radili, Robert me je pitao da li želim da odem s njim da nešto pojedemo. Rekla sam da ću uzeti nešto usput, a onda je prošao pored mene, a ja sam pomislila: “Ima nešto u njemu.”

Iako u potpunosti različiti, čini se da ih je upravo to spojilo. Posle samo tri meseca od prvog zajedničkog izlaska, noć uoči njenog 30. rođendana Robert Dauni Džunior zaprosio je Suzan, iako u to vreme još uvek nije bio razveden od bivše supruge. Posle nekog vremena Suzan je pristala da se uda za njega, ali je odlagala venčanje pune dve godine.

Uz to, postavila mu je uslov – ukoliko ponovo krene da konzumira drogu, za nju će postati prošlost. U julu 2003. godine se odvezao do autoputa iznad okeana i bacio svu drogu u njega.

– Mislim da je bio svestan da je posebno ono što imamo. Postojala je neka magija, nešto što nismo znali da definišemo. On stalno govori da spajanjem nas dvoje nastaje neka sasvim treća osoba, koja ne bi inače postojala – kaže Suzan Dauni. Par se venčao u avgustu 2005. godine, a imali su jevrejsku ceremoniju u Hemptonima, omiljenom letnjem odredištu slavnog glumca.

S brakom su došla i neka nova pravila – supružnici su obećali jedno drugom da ih posao neće razdvajati više od dve nedelje. To se potom smanjilo na nedelju dana, da bi 2010. godine shvatili da to više ne sme da se događa – razdvajanje neće postojati. Dugim razgovorima shvatili su da je to jedino moguće ako budu zajedno i radili, zato su osnovali svoju kompaniju.

– U braku sam se i ja promenila. Ranije uopšte nisam razmišljala o tome da imam svoju porodicu i dom, a kamoli decu. Nije da to nisam želela, jednostavno nisam razmišljala o tome. A onda je u moj život ušao tornado, ta kreativna, lepa lopta prepuna ludačke energije i strasti i totalno me promenila – rekla je.

Sedam godina kasnije, 7. februara 2012. godine, rodio im se sin Ekston, a dve godine kasnije, 4. decembra 2014., i ćerka Arvi.

Koliko je zaljubljen u svoju suprugu i danas, govori to da je na svoj biceps istetovirao “Suzie Q” u čast ženi koju voli, onoj uz koju je najzad napustio mračnu stranu i koja mu je promenila život za 180 stepeni.