Riki Martin se verio sa svojim dečkom

Riki Martin je, gostujući u šouu Elen Dedženeris, zvanično objavio da se verio sa Jevanom Josefom, umetnikom arapskog porekla.

To je prvi put da je čuveni pevač, koji se “autovao” 2010. godine, ponosno govorio o svojoj veridbi.

Riki se pohvalio da je u ljubavi sa umetnikom koji je rođen u Siriji, a odrastao u Švedskoj, koga je sreo na njegovoj izložbi pre godinu dana.

– Video sam njegova dela, i potpuno sam bio opčinjen. Zaista mi se sviđa to što radi. Potpuno je originalan. Kontaktirao sam ga i tako je počelo – kaže Riki.

On je rekao i da je veridbu uprskao pitanjem, jer je Jevanu rekao da ima nešto mnogo drugačije od tradicionalnog “Hoćeš li me oženiti?”.

– Rekao sam mu da želim da čitav svoj život provedem s njim, a on je bio u fazonu: “Dobro, a šta želiš da me pitaš”. Paaa… Hoćeš li me oženiti? – ispričao je Riki.

– Bilo je to zaista divno. Pola sata nakon toga ponovo sam ga pitao: “Jesi li ti pristao prvi put?”, a one je rekao: “Da, pristao sam” – priseća se Riki.