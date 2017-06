Riki Martin obećao svom partneru venčanje za pamćenje: Želim nešto zaista masivno! (video)

Već je prošlo sedam meseci od kada je Riki Martin objavio da se verio sa svojim partnerom Džvanom Josefom, a sada je rešio da otkrije i kako će izgledati njihovo venčanje.

– Biće to jedan veliki događaj. Želim nešto zaista masivno – rekao je Riki za E! News i naglasio – Želim da se venčamo u Portoriku. To će se sigurno tako desiti, jer ja sam odatle, a on je iz Švedske, a neki njegovi rođaci su iz Sirije, tako da ćemo napraviti nešto internacionalno. Videćemo šta će se desiti.

Iako ga drži optimizam i jedva čeka da izgovori sudbonosno da, Riki je shvatio i da oraniizacija ovako nečega po njegovoj zamisli i nije baš tako jednostavna.

– Svi samo pričaju o venčanju, ali niko ne ne priča o planiranju istog, jer je to zaista vrlo teško – našalio se on i objasnio – Nisam shvatao koliko je komplikovano napraviti jedan događaj poput ovog koji želimo.

Pre venčanja Riki i dalje nastupa u Las Vegasu, gde izvodi neke od svojih najvećih hitova iz noći u noć. Zato mu je i teško da izabere datum krajem juna i početkom jula, a već ga u septembru očekuju zakazani nastupi.

Rikijevi blizanci Valentino i Mateo obožavaju njegove nastupe, ali i uživaju kada svi zajedno idu u obilazak akvarijuma, istraživanje pustinje… Deca su izuzetno privržena ocu i on je u potpunosti posvećen njima.

– Sa mnom su svake večeri na nastupu. Sve dok nema školskih obaveza, oni su sa mnom.

Rikijev život se promenio od kada je postao otac, priroriteti su postali drugačiji.

– Očinstvo i deca promene život svakome. Znam da nisam jedinii otac koji to smatra, ali sve što radim je podređeno deci. Svaka odluka koju donesem je usmerena prvenstveno na njihovu sreću, a kada su oni srećni i zadovoljni to znači da smo uradili dobar posao. Veoma sam srećan, roditeljstvo je divno.