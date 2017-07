Rijana u Jelisejskoj palati: Susret pop pevačice i predsednika Makrona

Pop pevačica Rijana sastala se danas s francuskim predsednikom Emanuelom Makronom u Jelisejskoj palati u Parizu kako bi s njim razgovarala o svojim humanitarnim aktivnostima u zdravstvu i obrazovanju.

Pevačica sa Barbadosa je 2012. godine osnovala neprofitnu organizaciju Klara Lajonel fondacija, koja promoviše projekte za stipendije širom sveta, podseća Rojters.

Committed with @GlblCtzn, @ClaraLionelFdn and @rihanna to #FundEducation. 264M children are out of school : let’s take up this challenge! pic.twitter.com/tzvo5EBIPl

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 26, 2017