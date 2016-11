Rijana kao inkarnacija Lajze Mineli u novom filmu Lika Besona (video)

Rijana nije stigla čestito ni da proslavi prestižnu nagradu za dizajn, a već stižu vesti o novom proboju van sveta muzike.

Već danima fotografi pevačicu, koja je nesumnjivo i talentovana dizajnerka i glumica, pažljivo prate na setu filma “Ocean’s Eight”, a sada se pojavio i ekskluzivni video iz drugog filma na kom Rijana trenutno radi.

Reč je o novom ostvarenju proslavljenog francuskog reditelja Lika Besona, naučno-fantastičnom filmu “Valerian and the City of a Thousand Planets” čija je premijera najavljena za iduće leto.

– Rijana je bila moj prvi izbor. Prvo, zbog njenog glasa, načina na koji se smeje i izgleda, i zbog toga kako se izražava. Drugo, zbog toga jer znam da neće biti uplašena na setu. Ona peva na stadionima pred 100.000 ljudi. Jasno je da se ta devojka ne stidi kamere, snimatelja i svega ostalog – objasnio je sLik Beson.

Uz Rijanu koja u kratkom video snimku neobično podseća na Lajzu Mineli, u glavnim ulogama nalaze se i Dejn Dehan, Kara Delevinj, Klajv Oven i Itan Houk. Sama Rijana u filmu će navodno odglumiti čak 20 različitih likova.

Film prati dvoje vladinih agenata (Delevinj i Dehan) koji nadziru i održavaju mir u svemiru. Njihov zapovednik (Oven) ih šalje na novu misiju koja će ih odvesti na planetu Alfa gde će, po svemu sudeći, sresti i kameleonku Rijanu.