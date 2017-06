Rijana ipak ima nežnu stranu, pomogla fanu da izleči slomljeno srce

Rijana je mudro izgradila imidž devojke koja ne trpi pravila, ruši tabue i ne prihvata kompromise, ali čak i takva, opasna i nevaljala, Riri ima slabu tačku – kada je slomljeno srce u pitanju, ne ostaje nedodirljiva.

Rijana je na Tviteru u direktnim porukama dobila pitanje jednog svog fana na koje je jednostavno morala da odgovori.

Korisnik @WaladShami je RiRi napisao sledeće: Zdravo Robs, kaži mi kako si ti prebolela svoj prvi raskid i slomljeno srce? Ja se borim…

AIako nije očekivao dogovor, on je usledio vro brzo, ali ne u stili kakav bi možda neki očekivali, ovoga puta je Rijana zaista bila konkretna i ozbiljna, te je dala nadu svom fanu.

– Samo prihvati da je slomljeno srce jedna vrsta dara samo po sebi! Plači ako ti se plače, ali to neće trajati večno. Pronaćićeš ljubav ponovo i ona će biti još lepša! U međuveremenu uživaj u onome što zaista jesi!!!

Thank you, I love you @rihanna pic.twitter.com/DsYHOTChxP

— سامر/Samer (@WaladShami) June 21, 2017