Ridli Skot o Kevinu Spejsiju: Ne tolerišemo takvo ponašanje i sigurno bi uticalo na film

Bilo je potrebno oko nedelju dana nakon optužbi protiv Kevina Spejsija za seksualno zlostavljanje da glumac bude potpuno izbačen iz svih scena filma “All The Money In The World” koji je režirao Ridli Skot, a koji kaže da mu nije bilo teško da donese tu odluku.

-Ponekad jednostavno morate da se povinujete zakonu i tu nema pardona, rekao je reditelj, prenosi Mashable.

Iako je Spejsi bio šokiran zbog ovog poteza, Skot kaže da nije imao dilemu ni u jednom trenutku.

-Seo sam, razmislio o svemu i shvatio da ne može tako. Ne može da se toleriše bilo kakvo slično ponašanje i sigurno bi uticalo na film. Nismo mogli da dozvolimo da akcije jedne osobe ugroze rad svih drugih ljudi, zaključio je Ridli Skot.