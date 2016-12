Razmažena devojka princa Harija: “Megan Markl već koristi povlastice kraljevske porodice”

Bliski prijatelji princa Harija navodno ne podržavaju njegovu vezu s glumicom Megan Markl jer ju je, kako kažu, Hari brzo razmazio.

Zbog veze s princom, ime Megan Markl je najviše pretraživano ime na internetu.

– Megan je toliko razmažena da već koristi povlastice koje su rezervisane za članove kraljevske porodice. Hari stalno šalje pratnju pred nju – kaže prijatelj blizak princu Hariju.

Mladi princ ne skriva da je ludo zaljubljen u glumicu. On je zvezdu serije “Suits” ispratio do aerodroma Hitrou u Londonu, kada je odlazila na let za Toronto, gde inače Megan živi.

Par je proveo nekoliko dana zajedno u Harijevoj kući na imanju Kensingtonske palate gde su zajedno kuvali. Hari je Megan izveo i u pozorište.

– Hari svoju vezu s Megan doživljava veoma ozbiljno. Nikad se nije toliko zaljubio – rekao je izvor blizak paru za časopis “People”.

Novopečeni par više se ne skriva, a viđeni su i kako se ljube na aerodromu. Šuška se da se njegovoj baki, kraljici Elizabeti Drugoj jedino nimalo ne dopada što je Harijeva izabranica već bila dve godine u braku s filmskim producentom.