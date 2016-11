Raskid zbog pretrpanog rasporeda: Bela Hadid je ponovo sama

Još je jedan slavni holivudski par je raskinuo. Reč je o manekenki Beli Hadid i pevaču koji je poznat po svom umetničkom imenu The Weeknd, a pravo ime mu je Abel Tesfej.

Razlog njihovog raskida je, prema dosadašnjim informacija, navodno pretrpan raspored obaveza koje oboje imaju, pa nisu uspevali ni da se viđaju.

– Njih dvoje se i dalje vole i poštuju, ostaće prijatelji, ali postalo je previše teško da usklade rasporede, pogotovo sad kada on dovršava i promoviše svoj novi album – rekao je neimenovani izvor, piše “Us Weekly”.

Mlađa sestra Điđi Hadid i kanadski pevač stvarno su se trudili da veza uspe, ali “život odraslih” presudio je njihovom odnosu, pa su raskinuli nakon gotovo dve godine veze. Par se upoznao dok je The Weeknd radio na svom prvom albumu “Beauty Behind the Madness”, kada je zamolio Belu da pozira za potrebe tog albuma.

Očigledno da je to bio fatalan susret jer se Bela kasnije pojavila i u njegovom spotu za pesmu “In the Night”.

Prvi su put viđeni zajedno u javnosti na ovogodišnjoj dodeli “Gramija”, a poslednji put prošlog meseca u Tokiju.

– U vezi sam sa Abelom. Ne gledam na njega kao na The Weeknda. Ponosna sam na The Weeknda i muziku koju stvara, ali volim Abela – rekla je Bela letos u jednom intervjuu.