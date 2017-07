Rasipao nemilice: Zbog ovih stvari je Džoni Dep bankrotirao

Dep je takođe pokrenuo startap muzičko izdavaštvo i prijatelja iz detinjstva stavio na čelo projekta. To ga je koštalo više od četiri miliona dolara, a nije donelo nikakav profit.

Možda i najčudniji trošak bilo je ispaljivanje pepela njegovog prijatelja Hantera S. Tompsona iz specijalno napravljenog topa, jer je to bila njegova poslednja želja. Kako bi Tompsonov pepeo večno počivao u Aspenu (Kolorado), Dep je platio tri miliona dolara.

Takođe je dao 7.000 dolara na kauč koji je bio u većini sezona rijaliti programa “Keeping Up With the Kardashians” kojim je obradovao ćerku Lili Rouz.