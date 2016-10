Rasel Brend otkriva kako je pronašao unutrašnji mir



Jedan od poželjnijih britanskih glumaca Rasel Brend već neko vreme održava imidž dobrog momka.

Nekadašnji Don Žuan uživa u vezi sa Lorom Galaher sa kojom i očekuje rođenje prvog deteta. On priznaje da konačno pronašao novi smisao i mir.



– Mislim da to ime veze sa monogamnim odnosom u kome sam. Sada sam mnogo smireniji. I uživam u tome. Živim miran, ruralan život na selu i sve te novine su me promenile na bolje. Sad čitam knjige o roditeljstvu i to me ispunjava – priznao je Brend.

Podsetimo, Brend je godinama pratio imidž zavodnika.

Bio je i u braku sa pevačicom Keti Peri koji je burno okončan 20102. godine.



Inače, Rasel je nedavno priznao da se kao mladić zaposlio u pošti samo da bi lakše mogao da nađe partnerke za seks.

Međutim, nije se proslavio kao poštar jer je otpušten posle tri nedelje. Razlog, krađa novca iz pošiljki koji je trošio na drogu.

Mora se priznati da je Rasel napravio ogroman iskorak i potpuno se transformisao i sazreo.