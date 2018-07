Rafael Nadal: Novak Đoković je veliki protivnik, imali smo još jednu bitku za pamćenje

Đoković je pobedio Nadala u polufinalu Vimbldona 6:4, 3:6, 7:6, 3:6, 10:8 i izborio prvo GS finale još od US Opena 2016.

– Sjajan meč, fantastičan tenis obojice. Sjajna predstava za navijače. Nisam srećan zbog konačnog rezultata, ali jesam zbog učešća u ovakvom meču – rekao je Nadal.

Ovo je bio njihov 52. međusobni duel, a Đoković je zabležio 27. pobedu. Prvu posle dva poraza.

– Veliki je izazov igrati protiv jednog od najboljih tenisera u istoriji. Verovatno je slično i za njega. Izuzetno ga poštujem, često smo igrali, na najboljim stadionima, imali najbolje trenutke zajedno. On je veliki protivnik. Danas smo imali još jednu bitku za pamćenje.

Nadal je uspeo da dobije četvrti set i izjednači na 2-2 u nastavku meča, ali prekid meča je svakako uticao na njega.

– Raspored je bio malo tesan, znajući da imate meč sa dvojicom igrača koji sjajno serviraju. Naravno da ne možete predvideti da će toliko dugo trajati. Ali možda bi bilo bolje da smo prvo mi igrali od 14h. Na ostalo ne može da se utiče.

Đoković se posle dosta problema sa povredama i formom u prethodne skoro dve godine opet bori za najveće trofeje.

– Igra vrhunski. Rekao sam to i pre meča. Ne možeš igrati finale Vimbldona, čak iako se zoveš Novak Đoković, ako ne igraš vrhunski tenis.

Nadal nije razočaran svojim nastupom uprkos porazu.

– Mislim da sam dobro igrao. Dobro udarao, pogađao, bio agresivan. Promašivao sam, ne često, ali ponekad. Kada igrate takvim intenzitetom, sa toliko strasti, nekada preterate sa udarcem. Nemam na šta da se žalim. Dao sam sve od sebe i to je to. Sjajan meč u kojem me je on pobedio. Svaka mu čast. To je sport.