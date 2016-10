Prvo pojavljivanje Kim Kardašijan u javnosti nakon pljačke u Parizu (foto)

Kim Kardašijan se u javnosti uopšte nije pojavljivala od kako su je opljačkali u Parizu.

Međutim, paparaci su sinoć ipak uspeli da je fotografišu, prvi put nakon tog strašnog događaja.

Već je mnogo toga rečeno o tome koliko će Kim biti na gubitku zbog odluke da se ne pojavljuje u medijim i na društvenim mrežama, ali ona je jednostavno preispitala prioritete i više ne želi da dovodi svoju bezbednost u pitanje.

Nakon što je opljačkana u hotelskoj sobi u Parizu kada je posetila Nedelju mode, Kim je odlučila da se povuče iz javnosti jer smatra da je za incident kriva sama.

Ona misli da su njeno svakodnevno hvalisanje, eskponiranje i objavljivanje pojedinosti iz privatnog života na društvenim mrežama doveli do toga da joj pljačkaši prete pištoljem i odnesu novac i nakit u vrednosti od 11 miliona dolara.

Ipak, i pored svih mera opreza i pokušaja da ostane u ilegali, paparaci su uspeli da fotografišu Kim dok je napuštala luksuzni hotel, a juče se prvi put pojavila u javnosti, i to bez šminke. Kim nije očekivala da će je videti dok je u kolima, a kada su sevnuli blicevi, ona je svoje lice prekrila šakom.

Kim Kardashian goes make-up free for first public LA outing following Paris robbery https://t.co/oYWetyzXFy pic.twitter.com/i0VYWqbUS9

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 26, 2016