Prvi pogled na kapelu u Vindzoru: Bele ruže u čast princeze Dajane

Svet broji minute do početka kraljevskog venčanja, a hiljade obožavalaca okupilo se rano jutros u engleskom gradu Vindzoru, čekajući momenat kada će se Megan Markl i princ Hari jedno drugom zavetovati na večnu ljubav.

Today Prince Harry and Ms. Markle will be married at Windsor Castle surrounded by friends and family.

— The Royal Family (@RoyalFamily) May 19, 2018