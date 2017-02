Prve modeling fotografije: Ovako je izgledao početak karijere Kim Kardašijan

Nostalgična Kim Kardašijan obradovala je fanove na Snepčetu kada im je otkrila kako je izgledalo njeno debitovanje u svetu mode.

Zvezda rijaliti šoua Keeping Up With The Kardashians napravila je kratak video u kome lista retro izdanje Barbie magazina gde je vidimo kako pozirala kod Miki Mausove zvezde na Holivudskoj stazi slavnih.

Melenu Kim već je tada “volela kamera”, samo što ju je nekada krasila kapa sa ušima najpoznatijeg miša na svetu, a danas najprestižniji brendovi.

Da li će uskoro i starletina ćerka Nort Vest krenuti maminim stopama, ostaje da vidimo.

