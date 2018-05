Prva dama u ilegali: Gde je nestala Melanija Tramp?

Od kako je 14. maja objavljeno da je prva dama Amerike uspešno povrgnuta hirurškoj intervenciji, ona se nije pojavljivala u javnosti. Iako je njen suprug Donald Tramp poslao umirujuću poruku da je sa njom sve u redu, mnogi se pitaju gde je nestala Melanija.

–Naša divna prva dama se dobro oporavlja. Za dva ili tri dana će izaći iz bolnice. Zahvaljujem svima na ljubavi i podršci – napisao je tada Tramp na Tviteru ali kako su sve češće glasine da je njeno zdravstveno stanje ozbiljno narušeno, te da je zato nestala, oglasila se i Melanija na svom zvaničnom Tviter nalogu.

I see the media is working overtime speculating where I am & what I’m doing. Rest assured, I’m here at the @WhiteHouse w my family, feeling great, & working hard on behalf of children & the American people!

— Melania Trump (@FLOTUS) May 30, 2018