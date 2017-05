Prolećno spremanje ili kriza: Britni Spirs prodaje svoje kostime sa nastupa

Najveće fanove pop princeze Britni Spirs obradovala je vest da su kostimi koje je nosila na nastupima na aukciji Oduševljenje im je verovatno splaslo kada su čuli po kojoj ceni će biti prodati.



– Moguće je kupiti samo celu kolekciju. Nadamo se da ćemo postići cenu od najmanje milion dolara – kaže Dana, agent koji vodi aukci slavne pevačice.

Britni uskoro završava svoj šou ‘Piece Of Me’, koji u Las Vegasu izvodi od 2013. i kreće na svetku turneju.

