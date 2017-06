Priznanje u stihovima: Džej Zi pesmom potvrdio preljubu

Dugo se nagađalo da je brak slavnog para Bijonse i Džej Zija u krizi zbog neverstva poznatog repera, a sada je stigla i zvanična potvrda. Naime, Džej Zi je odlučio da sve otkrije u svojim novim pesmama, i zatraži izvinjenje svojoj ženi.

-Izvinjavam se zbog neverstva, koja su se dešavala ranije… Trebalo bi mi je mnogo za ovu pesmu. Ne zaslužujem te..I kada bi moja deca znala, ne znam šta bih uradio… Ako me više ne bi gledali na isti način, verovatno bih umro od sramote…, glasi neki od stihova pesama sa novog albuma 4.44. , za koji Džej Zi veruje da je najbolji album koji je ikada uradio.

Prošle godine, neke od pesama sa Bijonsinog albuma “Limunada” otkrile su kroz kakvu su bračnu krizu prošli zbog neverstva Džej Zija.

Bijonse u jednom od stihova pesme “Sorry” kaže: –On me želi samo kada ne može da me ima; bolje neka pozove Becky koja ima lepu kosu, a nagađalo se da je Beki zapravo modna dizajnerka, Rejčel Roj, koja je, navodno, pre nekoliko godina bila u vezi sa Džej Zijom.