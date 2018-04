Princeza Karolina otkrila da joj je u detinjstvu više značila dadilja nego sopstvena majka

Svetlo dana ugledala je nova knjiga o prestolonasledniku kneževine Monako, ‘Albert II of Monaco, The Man and The Prince’, autora Izabel Rivere i Petera Mikelbanka, koja je ponovo, na površinu, iznela detalje odrastanja u porodici princa Renijea III i holivudske dive Grejs Keli.

U knjizi su, kroz intervjue s princezom Karolinom, princom Albertom i njegovom suprugom, princezom Šarlin, otkriveni i neki novi detalji, posebno jer se Karolin ‘otvorila’ i progovorila o svom odnosu s roditeljima, priznajući kako su, kao deca, bili više vezani uz voljenu dadilju Morin Vud. Otkriveno je i to da deca nisu smela, sve dok nisu postali tinejdžeri, da sednu i večeraju sa svojim roditeljima.

– Za mog brata i mene, Morin je imala ključnu ulogu u odgoju i odrastanju. Kao deca, bili smo povezaniji s njom nego s našim roditeljima – priznala je princeza Karolina, dodajući kako bi svakog leta, kada bi dadilja otišla na svoj zasluženi godišnji odmor, i ona i Albert plakali i molili Morin da ih ne ostavlja.

– Kada bi ona otišla, Albert i ja bili smo tužni danima. Većinom bi to završilo tako da bi je naša majka na kraju nazvala i zamolila je da se vrati ranije nego što je to planirala.

U knjizi je svoju priču ispričala i sama dadilja Morin Vud, prisećajući se kako je jedne večeri, kada su princ Renije III i princeza Grejs otišli na venčanje grčkog kralja Konstantina i kraljice Ane-Marije, ona priredila za Alberta i Karolinu gala večeru.

– Odlučila sam da u palati napravim gala večeru za njih. Kuvar je pripremio poseban meni, Karolina je obukla jednu od haljina svoje majke, dok je Albert nosio uniformu. Pustili smo muziku i plesali – otkrila je Morin Vud.

Iako s roditeljima nisu bili previše bliski, Albert i Karolina bili su itekako vezani jedno uz drugo, a taj odnos pokušali su da prenesu i na svoju decu.