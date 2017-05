Princ Vilijam: Voleo bih da je mama ovde i da gleda kako rastu moja deca

Povezane vesti



U najnovijem intervjuu za britansko izdanje GQ magazina, princ Vilijam je iskreno odgovarao na postavljena pitanja, priznavši kako bi voleo da je njegova majka princeza Dajanaa sa njim i njegovom suprugom Kejt Midlton, da uživa u svojim unucima: princom Džordžom i malenoj princezi Šarlot, te i da mu je žao što oni nisu imali priliku da je upoznaju.

Sa velikom tugom princ Vilijam je otkrio da mu je najteže što njegova voljena majka ne može da vidi svoje unuke, da upozna njegovu suprugu…

– Želeo bih da Kejt može da dobije neki savet od mame, da mama upozna moju supugu i da gleda kako nam deca odrastaju – rekao je emotivni princ Vilijam u intervjuu.

Od dvadesetogodišnjice od smrti lejdi Dajane, Vilijem kaže da su se stvari promenile i da se nakon dugo vremena najzad oseća bolje.

– Sada mi je mnogo lakše da govorim o mami. Sećam se svega šta se dogodilo, ali sada mogu da razgovaram o tom danu i o njoj. Trebalo mi je 20 godina da dođem do ove faze – rekao je princ Vilijam.

– Za mnoge ljude koji su tako izgubili nekoga, nekoga koga su voleli, to je sasvim drugačija situacija od moje. Oni mogu da biraju da li će pokazati svoje emocije i suze ili ne, ja to nisam mogao. Za mene je to bilo nemoguće. – objasnio je Vilijam da zbog svoje titule i položaja u kraljevskoj porodici, javno iskazivanje tuge i bola jednostavno nije bilo moguće.