Prevara i razvod ostaju u prošlosti: Vejn Runi dobio četvrtog sina

Poznati fudbaler Vejn Runi i njegova supruga Kolin dobili su četvrtog sina. Ponosna mama je objavila radnosu vest i otkrila da će se naslednik zvati Kas Mek.

So Happy to welcome our Baby Boy …. Cass Mac Rooney into the world weighing a healthy 8lb 10oz. He is beautiful 💙

— Coleen Rooney (@ColeenRoo) February 15, 2018