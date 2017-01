Prestrašena Kim napokon progovorila o oružanoj pljački u Parizu (video)

Kim Kardašijan je konačno progovorila o nedavnim traumatičnim događajima u videu za novu sezonu Keeping Up With The Kardashians.

Iako se šuškalo da će najpopularniji svetski rijaliti šou prestati da se emituje, nakon što je emisija stopirana posle oružane pljačke koju je Kim Kardašijan doživela u Parizu, stigao je tizer za novu sezonu.

U najavnom videu Keeping Up With the Kardashians Kim, koja se do skoro držala dalje od očiju javnosti, sestrama priča o pljački koja ju preživela u oktobru prošle godine u kojoj su joj lopovi oteli nakit vredan više miliona dolara.

– Upucaće me u leđa! Nema izlaza – priseća se uplakana i uplašena Kim koja jedva govori.

– Čim pomislim na to odmah se uznemirim – dodaje starleta u novom trejleru za emisiju koja se vraća na male ekrane u martu.

Osim što je pričala o pljački, u videu vidimo i kako je Kim reagovala kada je saznala da je njen suprug Kanje Vest doživeo nervni slom.

– Nemojte me plašiti, molim vas. Šta se događa? – kaže ona dok priča telefonom.

– Mislim da sam mu stvarno potrebna i moram da se vratim kući.