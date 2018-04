Preminuo kreator “Njujorških plavaca” Stiven Bočko

Američki televizijski producent i pisac Stiven Bočko, kreator nekih od najpoznatijih američkih policijskih serija umro je u 75. godini. Porodica je saopštila da je umro u snu posle duge borbe sa retkim oblikom leukemije.

Bočko je doprineo definisanju savremene televizijske drame kroz hit serije kao što su “Hill Street Blues”, “La Law” i “NYPD Blue”.

Osvojio je 10 Emi nagrada, a bio je nominovan je za 30.

Serija “Hill Street Blues”, koja je počela da se prikazuje u januaru 1981. godine, tokom svojih sedam sezona osvojila je 26 Emi nagrada.

Odrastao je na Menhetnu, a posle studija na Univerzitetu Njujork i Karnegi institutu za tehnologiju počeo je da radi za “Universal Pictures” kao pisac i urednik na detektivskim serijama “Ironside”i “Columbo”.

U svom memoaru “Truth is a Total Defense: My Fifty Years of Television” on govori o bogatoj karijeri koju je počeo sa 22 godine kao pisac popularne drame NBC “The Name of the Game” sve do serije “Murder in the First” koja se prikazivala na televiziji TNT od 2014. do 2016. godine.