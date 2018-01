Preminula glumica Džesika Falkholt

Australijska glumica Džesika Falkholt preminula je danas, tri nedelje nakon saobraćajne nesreće u kojoj su poginule četiri osobe, među kojima i tri člana njene porodice, prenosi BBC.

Lekari iz bolnice St. George u Sidneju obavestili su medije da su glumicu isključili sa aparata.

Falkholt je 26. decembra prošle godine povređena u saobraćajnoj nesreći na jugu Sidneja u kojoj su na mestu događaja preminuli njeni roditelji Lars i Vivijan Falkholt, kao i vozač drugog automobila Krejg Vajtal.

Njena 21-godišnja sestra Anabela preminula je u bolnici nakon tri dana.

Džesika Falkolt poznata je po ulozi u australijskoj seriji “Home and Away”, a njen najnoviji film “Harmony” trebao je da premijerno bude prikazan u australijskim bioskopima ove godine.

Stotine ljudi prisustvovalo je prošle nedelje sahrani članova porodice Falkholt.

Jessica Falkholt: Home and Away actor dies after Boxing Day car crash https://t.co/6Z4qvtjs88 guardianvia

— Kunni GH (@minnin5000) January 17, 2018