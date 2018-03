Predsednik ume da bude i džentlmen: Donald Tramp priskočio Melaniiji u pomoć (video)

Predsednik Amerike često je glavna tema onih koji se u politiku ne razumeju zbog ponašanja prema supruzi Melaniji Tramp. Tako mu mnogi zameraju da nema džentlmenske manire, te da uvek sebe postavlja na prvo mesto. Još uvek se prepričava kako je Donald Tramp zatvorio vrata automobila ne sačekavši Melaniju da uđe, te i kada je nakon inauguracije u Belu kuću ušao ispred nje.

Na meti kritika našao se i kada je prilikom ukrcavanja u predsednički avion, potpuno prisvojio kišobran dok su njegova supruga i 11-godišnji sin Baron kisli na stepenicama.

President Trump, beneath umbrella, boards AIR FORCE ONE followed by Barron and Melania at West Palm Beach Int'l Airport. pic.twitter.com/xjJUlmVCPo

— TRUMP News 24/7 (@MichaelDelauzon) January 15, 2018