Povratak rok legende: Album sa neobjavljenim pesmama Džimija Hendriksa biće objavljen u 2018.

Neobjavljene pesme Džimija Hendriksa, snimljene između 1968. i 1970. godine, biće objavljene sledeće godine.

“Ikspiriens Hendriks” (Experience Hendrix) i “Legasi rikordings” (Legacy Recordings) najavili su danas da će Hendriksov album “Both Sides of the Sky” objaviti 9. marta 2018. Na albumu s 13 numera se nalazi 10 pesama koje nikada nisu bile objavljene.

Hendriks je umro 1970. u 28. godini. Novi album je treći deo trilogije iz arhiva heroja gitarske muzike. “Valleys of Neptune” je bio izdat 2010, a “People, Hell and Angels” 2013. godine.

Edi Krejmer, koji je radio kao inženjer zvuka na svakom albumu koji je Hendriks snimio za života, rekao je u intervjuu da je 1969. bila “veoma eksperimentalna godina” za Hendriksa , prenosi B92.

– Prvo stavite kasetu i slušate i onda vam se dlake usprave na vratu i kažete ‘Oh bože. Ovo je previše neverovatno, rekao je Krejmer.

Mnoge pesme s novog albuma je snimila grupa Bend of Džipsis (Band of Gypsys) u kojoj su pored Hendriks bili Badi Majls i Bili Koks. Stiven Stils svira u dve pesme – “$20 Fine” i “Woodstock”.

Krejmer je producirao album s Džonom Mekdermontom i Džejni Hendriks, sestrom legendarnog gitariste i predsednicom Ikspiriens Hendriks. On je rekao da je “Both Sides of the Sky” poslednji album u trilogiji, ali da bi neko mogao naći neke Hendriksove snimke na tavanu ili podrumu, što bi moglo biti objavljeno.

On je rekao da imaju i snimke Hendriksovih nastupa, i audio i video, što planiraju da objave.