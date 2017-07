Poslednji telefonski razgovor majke i sinova: Prinčevi otkrivaju nepoznate detalje o Dajani

Povezane vesti



Prinčevi Vilijam i Hari su u novom dokumentarcu govorili o poslednjem telefonskom razgovoru sa svojom majkom princezom Dajanom pre no što je umrla.

Dokumentarac ‘Dajana, naša majka: život i nasleđe’ (‘Diana, Our Mother: Her Life and Legacy’ ) biće objavljen na 20- godišnjicu od princezine smrti, koja je nastradala u automobilskoj nesreći u Parizu, 31. avgusta 1997.

Ono po čemu se ovaj film razlikuje od svih ostalih snimljenih je taj što se njeni sinovi, prinčevi Vilijam i Hari, po prvi puta pred televizijskim kamerama prisećaju svoje majke i odrastanja s njom.

Објава коју дели People’s princess (@princess_diana_wales) дана 22. Јул 2017. у 8:31 PDT

– Mislim da ćete shvatiti Dijanu privatno – rekao je za “Reuters” izvršni producent Nik Kent. – Niko dosad nije ispričao tu priču s tačke gledišta dvoje ljudi koji su je znali bolje od ikoga i najviše je voleli, njenih sinova.

Prinčevi su podsetili na majčin smisao za humor, a princ Hari opisao ju je kao ‘jednog od najnestašnijih roditelja’. Takođe su podsetili na bol zbog razvoda roditelja i kako su se nosili s vešću o njenoj smrti i periodu nakon toga, piše “TPortal”.

Објава коју дели CELEB NATION (@officialcelebnation) дана 23. Јул 2017. у 4:44 PDT



Dok film obrađuje aspekte Dajaninog života poput njenog dobrotvornog rada, izbegava kontroverzne teme poput vanbračnih veza.

Prema autorima, prinčevi su bili vrlo otvoreni i spremni na razgovor o svim temama. Želeli su da se napravi nešto drugačiji film od onih do sada.

Објава коју дели Kensington Palace (@kensingtonroyal) дана 23. Јул 2017. у 12:26 PDT



– Ono što smo imali na umu jeste da će u godinama koje dolaze prinčevi Vilijam i Hari biti srećni da mogu da pokažu vlastitoj deci ko je bila njihova baka – rekao je Kent.

Film ‘Dajana, naša majka: njen život i nasleđe’ biće prikazan na britanskoj i američkoj televiziji 24. jula.