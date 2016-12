Poslednji intervju Keri Fišer: Ne plašim se smrti

Kada je, 40 godina nakon što je snimila prvi filma iz čuvenog serijala “Ratovi zvezda”, Keri Fišer je napisala dve knjige memoara.

U drugoj knjizi, “The Princess Diarist”, čuvena glumica je otkrila da je tokom snimanja filmova koji su je proslavili imala aferu sa kolegom, slavnim glumcem Harisonom Fordom.

U poslednjem intervjuu koji je dala za magazin “Rolling Stone”, Keri je govorila o tome kako je Harison Ford reagovao na to.

– Pozvala sam ga i rekla mu da sam pronašla dnevnike koje sam pisala dok smo snimali, i koje od tada nisam videla. Rekla sam mu da ću to objaviti, a on je rekao samo jednu reč: “Advokat”. Ponudila sam mu da ukloni deo koji mu se ne dopada, poslala mu dnevnike, ali nikada ih nije komentarisao. Svesna sam da ga je sramota zbog čitave stvari. Ali o tome se i radi u svemu tome, da nas sve bude sramota zbog onoga što se dogodilo.

Keri je u intervjuu govorila i o smrti.

– Ne. Plašim se umiranja. Sve što ima veze sa bolom, meni se ne dopada. Bila sam uz nekoliko ljudi dok su umirali i nije mi izgledalo zabavno. Ali, ako će to već da me strefi, volela bih da u tom trenutku sa mnom bude neko poput mene, pošto ću ja već biti tu – rekla je ona u šali.

Keri se dotakla i konzumiranja droga.

– Nekome ko ima 19 godina bih rekla – Ne drogiraj se uvek i svuda! Ni ja se nisam drogirala ceo život, ali nažalost to je lekcija koja se dugo i sporo uči. To je savet koji meni niko nikada nije dao. Mislim da sam postala suicidna zbog droga. Nikad nisam bila sklona samoubistvu. Istina, imam promene raspoloženja, ali mislim da su droge krive za to. Doduše, obožavala sam LSD. Apsolutno. I dan danas pomislim na njega, ali mislim da bi to bilo malo intenzivno za moje godine.