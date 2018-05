Poslednji dani Robina Vilijamsa: Strahovi, suze i demencija

Povezane vesti



Ovog avgusta navršava se četiri godine kako je glumac i komičar Robin Vilijams izvršio samoubistvo u svom domu u Severnoj Kaliforniji. u 64. godini života. Glumac se tokom života borio sa depresijom i zavisnošću od droge i alkohola, ali činjenice o njegovom zdravstvenom stanju otkrivene su biografiji koju je pisao novinar Njujork Tajmsa, Dejv Ickof.

Tek je autopsija pokazala da je Robin bolovao od demencije koja mu je otežavala život. Na setu filma “Night at the Museum: Secret of the Tomb” 2014. bio je šokiran kada je shvatio da ne može da zapamti tekst.

– Plakao je u mojim rukama na kraju svakog dana. Bilo je užasno. Govorila sam njegovim ljudima da sam ja šminkerka, da nemam kapacitet da se nosim sa onim što mu se dešava – izjavila je Čeri Mins, koja je radila kao šminkerka na fillmu. Ona je pokušala da ga nagovori da se vredi stand-up komediji ali glumac je nije imao hrabrosti za to.