Poslednja šetnja Mišel Obame Belom kućom (video)

Ostalo je još samo par dana od odlaska porodice Obama iz Bele kuće, a Mišel Obama je iskoristila priliku da još jednom prošeta kroz sve prostorije ovog zdanja, u kome je sa suprugom boravila osam godina.

Još uvek prva dama je na svom Instagramu postavila set fotografija koje je izdvojila kao najlepše uspomene na boravak u Beloj kući, prikazavši putovanje svoje porodice kroz najvažniji period njihovog života.

– Biti vaša Prva dama je bila čast koja se pruža jednom u životu. Od srca vam hvala na svemu – napisala je Mišel.

A emotivan i dirljiv snimak njene šetnje kroz Belu kuću je ostavio sve na Internetu sa knedlom u grlu, te su i oni koji ih nisu baš voleli priznali da su ganuti ovim prizorom.

– Poslednja šetnja kroz “kuću ljudi” – napisao je njen tim u opisu videa. Naravno, Mišel je imala i pratnju porodičnih ljubimaca Boa i Sani.

Nepotrebno je reći da se Tviter zajednica rastopila od emocija kada je pogledala ovaj klip.

– Niko u mom životu nije učinio Belu kuću više domom za sve nas nego što ste vi to učinili gospođo Mišel. Hvala vam za sve što ste učinili – bio je jedan od komentara, dok je jedna žena rekla da je Mišel učinila sve da se porodica Obama smatra jednakom sa svima njima, da su im postali bliski kao porodica.

@FLOTUS Nobody in my lifetime made that house more of a home for all of us than you have, ma’am. Thank you for everything you’ve done.

— CMCates (@seneca) January 18, 2017