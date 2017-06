Porota podeljena: Bilu Kozbiju poništeno suđenje za silovanje

Sudija američkog suda poništio je danas suđenje američkom komičaru Bilu Kozbiju povodom optužbi za silovanje, nakon neuspešnog većanja porote koje je trajalo više od 50 sati.



Ovaj potez predstavlja svojevrsnu pobedu 79-godišnjeg glumca, kog čeka doživotna kazna zatvora ukoliko bude osuđen po tri tačke optužbe za težak seksualni napad na 44-godišnju Andreu Konstend u januaru 2004. u njegovoj vili u Filadelfiji, prenosi AFP.



Kako podseća AP, od novembra 2014, tridesetak žena je izašlo u javnost s optužbom da ih je komičar omamljivao drogama i seksualno napastvovao, a slučaj Andree Konstend je jedini koji doveo do podizanja krivične optužnice protiv Kozbija.

BREAKING: Bill Cosby leaves a free man after mistrial declared in his sexual assault case. Jury deadlocked @NBCPhiladelphia pic.twitter.com/6zORN05yYI

— Randy Gyllenhaal (@RandyGyllenhaal) June 17, 2017