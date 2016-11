Porodični provod u Vegasu: Britni Spirs povela mamu na striptiz (video)

Za većinu, pomisao na gledanje striptiza sa roditeljima spada u grupu “neprijatno” na skali negde kod inciedenta kada ste slučajno pustili film “Kaligula” umesto porodičnu komediju.

Ali većina ljudi ne nastupa u oskudnoj odeći u Las Vegasu tri puta nedeljno, pa možda nije iznenađenje što je Britni Spirs povela mamu da vidi striptiz šou.

Pop zvezda i njena mama Lin, su svratile do šoua “Thunder From Down Under” Las Vegasu da bi gledale bogove bez majice koje šalje Australija.

Just a night off in Vegas Фотографија корисника Britney Spears (@britneyspears) дана 4. Нов 2016. у 11:15 PDT

Sudeći po aktivnosti na društvenim mrežama nakon nastupa, njih dve su se super provele!

Girls night out with the boys from down under 😍 Фотографија корисника Britney Spears (@britneyspears) дана 4. Нов 2016. у 1:15 PDT

Na jednoj od Instagram fotografija, Britni gleda prema jednom od igrača sa rukama preko lica, a možemo samo da pretpostavimo da je to mešavina čiste ekstaze i neprijatnosti.

A pogledajte i snimak!