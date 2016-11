Polusestra nove ljubavi princa Harija: Megan se uvek probijala preko kreveta

Porodica Megan Markl, čija je veza sa britanskim princem Harijem postala vest broj jedan u svetu džet-seta, tvrdi da glumica ni najmanje nije toliko dobra i simpatična kao što se predstavlja, i da nije zaslužila toliku pažnju kraljevske porodice.

Taman kad smo pomislili da će ova bajka – u kojoj devojka skromnog porekla osvoji princa do te mere da je on upozna i sa svojim ocem, pa čak i da se šuška o veridbi – imati hepiend, pojavili su se zli jezici koji bi sve to da unište.

Da zlo bude veće, teške reči na Meganin račun pojavile su se iz njenog najbližeg okuženja, iz njene porodice koja tvrdi da glumica nije pomogla ocu, majci i bratu koji su bankrotirali, i da je samo zanimaju slava i moć, pa je zato zavela princa.

– Ona je narcisoidna i sebična. Oduvek se probijala preko kreveta. Uz to, “lože” je riđokosi muškarci, sakuplja ih kao trofeje. Ne mogu da verujem da ju je Hari već upoznao sa ocem, princem Čarlsom – rekla je o Megan njena polusestra Samanta Grant, a sve je to obznanio “Daily Mail”.

Ona optužuje Megan i da je napustila porodicu kada im je bilo najteže. Njihov otac Tomas Markl proglasio je lični bankrot, a Megan je odbila da mu pomogne.

– Ni mojoj deci ne želi da da nijedan dolar. Njoj je jedini cilj da se penje po društvenoj lestvici do samog vrha. Osim našeg tate, bankrotirali su i njena mama, i stariji brat. Od tada sa njima ne razgovara. Holivud joj više nije dovoljan, sad želi da bude princeza. Sigurna sam, da Hari zna kakva je ona zaista, ostavio bi je odmah – kaže Samanta o svojoj polusestri.

Megan se pohvalila da je u vezi s princem i da je “najsrećnija devojka na planeti”. Glumica stalno ponavlja da “ova veza mora da uspe”. Britanska kraljica Elizabeta odavno želi da oženi nestašnog unuka, ali nije zadovoljna njegovim izborom devojaka.