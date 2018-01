Policija potvrdila: Smrt Dolores O’Riordan ne tretira se kao sumnjiva

Smrt pevačice benda The Cranberries, Dolores O’Riordan se ne tretira kao sumnjiva, potvrdila je londonska policija.

Iz Metropolitan Police je takođe potvrđeno da je telo predato patologu koji će ustanoviti urzok smrti.

Irska muzičarka iz Limericka preminula je u Londonu, 15. januara 2018. godine u 46. godini života. Ona je pronađena u hotelu Park Lane u Londonu u ponedjeljak, a smrt je potvrđena na mestu događaja, prenosi BBC.

Portparol benda je potvrdio da je pevačica u prestolnici Engleske boravila kako bi obavila obaveze u studiju. Više detalja nije poznato.

-Skrhani smo smrću naše prijateljice Dolores. Ona je bila neverovatan talenat i privilegija je bila biti deo njenog života od 1989. godine, kada smo počeli sa radom kao bend. Svet je izgubio veliku umetnicu – napisali su aktualni članovi benda Noel, Mike i Fergal na društvenim mrežama.

We are devastated on the passing of our friend Dolores. She was an extraordinary talent and we feel very privileged to have been part of her life from 1989 when we started the Cranberries. The world has lost a true artist today.

Noel, Mike and Fergal

