Poli Peret napušta seriju nakon 16 godina: Otišla sam, ništa nije vredno vaše sigurnosti (video)

Glumica koju smo proteklih 16 godina i 15 sezona gledali kao Ebi Skijuto u seriji “NCIS”, Poli Peret (49), više neće biti deo ovog projekta.

Međutim, ono što je izazvalo još veći šok njenih fanova je serija čudnih tvitova koje je glumica objavila i koji aludiraju na to su razlozi njenog napuštanja serije “višestruki fizički napadi”, ali da je “moćna mašina tera da ćuti i puštaju lažne priče”.

U tvitovima nije imenovala nikoga, a ni spominjala produkciju serije…

“Možda grešim što ne govorim sve. Što ne govorim celu priču, ISTINU. Osećam se kao da moram da zaštitim moju ekipu, posao i još mnogo dugih ljudi. Ali, po kojoj ceni? Ne znam. Samo znam da pokušavam da uradim pravu stvar, ali možda tišina nije prava stvar”, napisala je glumica i dodala:

“Postoji mašina koja me tera da ćutim i koja plasira LAŽNE priče o meni. Veoma bogata i veoma moćna javna ‘mašina’. Tu nema morala i potrebe da se kaže istina, a ja sam ostala da ovde čitam laži i trudim se da zaštitim moju ekipu. Trudim se da ostanem smirena. On je to uradio.”

There is a “machine’ keeping me silent, and feeding FALSE stories about me. A very rich, very powerful publicity “machine”. No morals, no obligation to truth, and I’m just left here, reading the lies, trying to protect my crew. Trying to remain calm. He did it. — Pauley Perrette (@PauleyP) May 13, 2018

Poslednji tvit koji je objavila nakon toga je sugerisao da je u pitanju zlostavljanje…

I’ve been supporting ant-bullying programs forever. But now I KNOW because it was ME! If it’s school or work, that you’re required to go to? It’s horrifying. I left. Multiple Physical Assaults. I REALLY get it now. Stay safe. Nothing is worth your safety. Tell someone. — Pauley Perrette (@PauleyP) May 13, 2018

“Oduvek sam podržavama programe protiv nasilja i siledžijskog ponašanja. Ali, sada znam kako je to jer sam to iskusila. Užasno je. Otišla sam. Višestruki fizički napadi. ZAISTA kapiram sve sada. Budite sigurni. Ništa nije vredno vaše sigurnosti. Recite nekome.”

Fanovi su joj potom uputili reči podrške, dok su drugi zahtevali da im kaže celu priču, ali glumica se nakon toga nije oglašavala.