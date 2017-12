Pola veka Zeppelina: Legendarna grupa jubilej obeležava ilustrovanom knjigom

Led Zeppelin proslaviće sledeće godine 50. godišnjicu postojanja izdavanjem ilustrovane knjige, u čijem stvaranju učestvuju trojica preživelih članova benda – Džimi Pejdž, Robert Plant i Džon Pol Džouns, piše časopis Roling Stoun.

Nova ilustrovana knjiga o Led Zeppelin-u biće objavljena 2018. godine u izdanju Ril Art Presa, najavljeno je na zvaničnoj stranici benda, a prenosi agencija Hina.

Led Zeppelin are pleased to announce that Jimmy Page, Robert Plant & John Paul Jones are collaborating with @ReelArtPress to publish the official illustrated book celebrating 50 years since the formation of the group.

Coming 2018.

For updates visit https://t.co/Ln76Dk33qT pic.twitter.com/Qh9M5VMxNK

— Led Zeppelin (@ledzeppelin) December 21, 2017