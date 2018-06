Pol Makartni rasplakao Džejmsa Kordena: Ovo mi je bilo previše, uhvatile su me emocije (video)

Počasni gost voditelja Džejmsa Kordena u okviru serijala “karaoke u kolima” bio je niko drugi do ser Pol Makartni.

Njih dvojica su se vozila ulicama Liverpula i pevali zajedno hitove Bitlsa poput “Drive my car”, “Penny Lane” i “Let it be”. Kada je na red došla ova poslednja pomenuta numera, voditelja su iznenada “pukle” emocije i zaplakao je.

– Oh čoveče, uhvatila me je emocija Pol. Nisam osetio da će doći. Ovo mi je bilo previše. Nisam video da mi se ovo sprema. Sećam se da su mi deda, koji je bio muzičar, i otac govorili da će mi izvesti ‘najbolju pesmu koju ću ikada čuti’ i onda bi mi svirali ‘Let it be’. Da je moj deda ovde, uživao bi – rekao je Korden Makartniju.

Pogledajte ovaj trenutak od šestog minuta i naravno, uživajte u celom snimku: