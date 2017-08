Počelo snimanje nastavka hit filma “Mama mia”, Meril Strip i Pirs Brosnan ponovo zajedno (video)

Danas, 22. avgusta, počeo je da se snima nastavak hit filma iz 2008. godine, “Mama mia! Idemo ponovo” (Mamma mia! Here we go again)!

Deset godina posle filma Mama Mia! koji je zaradio više od 600 miliona dolara širom sveta, vraćamo se na čarobno grčko ostrvo Kalokeri i uz potpuno novu i originalnu muziku zasnovanu na pesmama popularne grupe ABBA.

Uz glumačku ekipu iz prvog dela, koju je obogatila Lili Džejms (Pepeljuga, Vozač) u ulozi mlade Done, ova muzička komedija u naše bioskope stiže 19. jula 2018. godine.

Ulogu Done i ovoga puta tumačiće jedna od najboljih glumica ikada, dobitnica Oskara, Meril Strip, zajedno sa Džuli Valters kao Rozi i Kristin Baranski u ulozi Tanje. Amanda Sejfrid i Dominik Kuper i u nastavku su Sofi i Skaj, dok se Pirs Brosnan, Stelan Skarsgard i oskarovac Kolin Firt vraćaju ulogama potencijalnih Sofinih očeva, Sema, Bila i Herija. Radnja filma nas vraća nazad kroz vreme kako bismo videli na koji način su se gradili odnosi među likovima kakvi su danas.

“Mama Mia! Idemo ponovo” i ovoga puta produciraju Džudi Krajmer i Geri Gocman, dok je Krajmer takođe i jedan od tvoraca i producent svetski poznatog i uspešnog pozorišnog mjuzikla. Ol Parker (scenarista filma Best Exotic Marigold Hotel) scenarista je i reditelj ovog nastavka. Beni Anderson i Bjorn Ulvaes radili su muziku i tekst za ovaj film.

Sa velikim nestrpljenjem i uzbuđenjem čekamo 2018. godinu kada u naše bioskope stiže ovaj vedri i raspevani film.