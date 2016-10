Plus sajz modeli su uvreda za svaku ženu



Australijska plus-sajz mankenka Stefanija Ferairo oštro je digla glas protiv ovakvg imena za modele.

Prema njoj nazivati modele plus sajz je etiketiranje i uvreda a evo i zašto:



A photo posted by Stefania Ferrario (@stefania_model) on Oct 2, 2016 at 3:07am PDT

– Ja sam model, tačka. Nažalost u manekenskoj industriji ako nosiš konfekcijsku veličinu veću od 4, smatraju te plus sajz modelom, pa i mene često tako etiketiraju. Ne mislim da nas to jača. Hajde da imamo modele svih oblika, veličina, nacija i odbacimo obmanjujuće predrasude. Nisam ponosna što me zovu “plus”, ali jesam kada me nazivaju model, to je moja profesija! – poručuje Stefanija za Metro.

A photo posted by Stefania Ferrario (@stefania_model) on Sep 22, 2016 at 11:04pm PDT

Ona je apelovala na prodavce da povuku iz prodaje sve što ima etiketu plus-sajz.

– To utiče na psihu mladih devojaka koje se okreću modnoj idnustriji u potrazi za inspiracijom. Kada sam počela da se bavim manekenstvom imala sam 20 kilograma manje, pa su mi opet tražili da smršam.

Ona je prošle godine pokrenala kampanju na Tviteru pod haštagom #DropthePlus, a nedavno je uradila foto sesiju donjeg veša sa legendarnom pin ap mršavicom Ditom Fon Tiz.