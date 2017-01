Pljačkaš potvrdio: Do Kim Kardašijan smo došli lako jer se hvalila na društvenim mrežama

Povezane vesti



Kim Kardašijan po svoj prilici neće videti ništa od nakita koji joj je ukraden u plajčki u Parizu.

Prema ranijim procenama policije, bilo je izvesno samo da Kim neće dobiti nazad svoj džinovski prsten sa dijamantom, ali je nakon novih detalja do kojih je došla istraga skoro sasvim sigurno da je i sudbina ostalih komada ukradenog nakita zauvek zapečaćena.

Jedan od pljačkaša, poznati kao Old Omar, otkrio je policiji nove detalje pljačke i objasnio šta su učinili s nakitom.

– Da bismo bili sigurni da ga niko neće pronaći, odlučili smo da sve rastopimo – rekao je pljačkaš.

Međutim, za razliku od već pomenutih policijskih procena, Old Omar tvrdi da je verenički prsten ostao netaknut, ali to i dalje ne znači da će Kim ponovo doći do njega.

Iako je Kim ispričala da su pljačkaši bili nasilni, Old Omar je to demantovao i rekao da nisu upotrebljavali nikakvo oružje.

– Jedino smo je vezali. Nismo želeli da potežemooružje pred ženom – rekao je pljačkaš.

Kim je, međutim, policiji dala iskaz u kome je tvrdila da su joj uperili pištolj u lice.

– Planiranje pljačke bilo je jednostavno zbog toga što je Kim na društvenim mrežama otkrivala gde se nalazi, i hvalila se nakitom koji poseduje – potvrdio je Old Omar spekulacije medija o tome kako su pljačkaši bez mnogo muke uspeli da uzmu toliko vredan plen.

Zbog pljačke je uhapšeno devet muškaraca i jedna žena koja. Kim, navodno, ne želi da se pojavi na suđenju, a njen suprug Kanje Vest želi da se suoči s pljkačkašima.

– Kanje želi da vidi kako izgledaju. Ima mnogo toga da im kaže, i mnogo je besan na njih. Definitivno planira da dođe u Pariz na početak suđenja – kažu njegovi prijatelji.