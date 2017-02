Planovi za venčanje su otkazani, Blek Čajna i Rob Kardašijan su se zauvek razišli (video)

Ovoga puta je izgleda zaista došao kraj vezi između Roba Kardašijana i Blek Čajne, a više nema govora ni o svadbi, veridba je raskinuta i ono što su svi nagađali je tačno – oni više ne žive zajedno iako su javnosti predočavali da je u njihovoj vezi sve u najboljem redu.

– Odavno su se oni razišli. Planovi za venčanje su otkazani – priča izvor blizak paru za People.

– Oboje se trude da zrelo pristupe svemu. Ovog puta je sve manje dramatično nego pre.

Iako se par trudio da njihova veza uspe, insajder je otkrio da je Čajna postala previše isfrustrirana Robom kako je vreme teklo.

– Čajni je suštinski svega preko glave i ona misli da je Rob previše emotivan i depresivan. Smatra da ima grozne probleme. On se konstantno bori sa sopstvenom nesigurnošću i nestabilnošću. To je ono što ju je najviše odbilo od njega, jer ona smatra da je strašno nezdravo da beba odrasta u takvom okruženju, ali da je to nezdravo i za njihovu porodicu – objašnjava izvor.

Očigledno je da je priča kako je Čajna viđena na ručku sa Džemelom Devenportom, momkom sa kojim je bila vrlo “bliska” tokom Super Bowl žurke na kojoj se pojavila bez vereničkog prstena, sada dobila svoje pravo značenje.

– Ona i Rob žive odvojeno, ali ona drži Roba “na dohvat ruke” – dodaje insajder.

Bivši par koje je javno priznao da je u vezi u januaru 2016. godine, tokom ovih godinu dana veze je imao i više nego komplikovan odnos, ispunjen usponima i padovima, kao što su bili rođenje malene Drim Kardašijan u novembru, ali i raskid pred Božić.

Stvari između njih su se pogoršale baš pred Božić kada se umalo okončala njihova veridba. Čajna se sa Drim iselila iz njihovog zajedničkog doma, a što opet nije iznenađujuće, jer su i nakon samog rođenja malene Drim bili razdvojeni izvesno vreme. Tada je Čajnin Instagram bio hakovan, a ona je tvrdila da upravo Rob stoji iza toga.

Međutim, poslednjih nedelja je izgledalo da su ponovo srećni zajedno, ako je suditi po objavama na društvenim mrežama. Proveli su zajedno Novu godinu i nakon toga godišnjicu veze uz snimke gde se grle i maze.

Prošlog avgusta, Rob je rekao da je Čajna bila uz njega u njegovim najmračnijim trenucima.

– Prijatelj sam sa Čajnom već dugo. Ona je neko koga mogu da pozovem za savte. Ona bi mi spremila veččeru, a onda bi jednostavno razgovaralii o svemu. Ona bi me okružila svojom ogromnom pozitivnošću. Od momenta kada smo se sreli, znao sam da ću želeti da budemo mnogo više od prijatelja – rekao je Rob za People.