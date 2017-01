Pevač Geri Barlou zgrozio fanove: Nisam oprao kosu 14 godina

Bivši pevač grupe Take That i sudija britanskog X Factor-a Geri Barlou iznenadio je pratioce na Tviteru šokantnim priznanjem koje je, rekli bi mnogi, trebalo da zadrži za sebe.

Naime, popularni britanski pevač zgrozio je mnoge kada je otkrio na društvenim mrežama da nije oprao kosu punih 14 godina.

Savršena kosa po receptu Kortni Kardašijan

– Ovo je važan dan za mene. Oprao sam kosu prvi put posle 14 godina. Ne šalim se – napisao je pevač, a mnogi pratioci su ga ismejali zbog toga.

It’s such an important day I’ve washed my hair ! First time in ……. 14 years ! #nojoke

— Gary Barlow (@GaryBarlow) January 28, 2017