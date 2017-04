Penelope Kruz sasvim iskreno o odrastanju, starenju, Španiji i Salmi Hajek (video)

Penelope Kruz je svoju uspešnu karijeru započela još kao tinejdžerka, sa svega 15 godina. Prvo u rodnoj Španiji, kao model i glumica, a ubrzo i u Americi. Ova predivna 43-godišnjakinja, kao tipična latina važila je godinama za seks simbol, a i dalje je na listi kao jedna od najpoželjnijih žena sveta.

Iako vrlo popularna i fatalna, Penelope je po pitanju ljubavnog života, koji je godinama intrigirao javnost, ostajala prilično pritajena.

Bila je tri godine u vezi sa Tomom Kruzom, koga je upoznala na snimanju filma Vanilla Sky.

Važi za muzu čuvenog režisera Pedra Almodovara, sa kojim je bliska prijateljica već više od dve decenije.

Dok je njeno srce u potpunosti osvojio tek 2010. godine muškarac za koga se udala i sa kojim ima dvoje dece, takođe španski glumac koji je proslavljen i u Holivudu – Havier Bardem.

Kada je bila nemirna devojčica, Penolope je imala potpuno druge ambicije po pitanju toga šta bi želela da bude kada odraste.

– Volela sam ljudima da sečem kosu. Kada sam imala devet godina, provodila sam nekoliko sati dnevno u frizerskom salonu mojih roditelja, te i dalje i danas – pravim frizuru onome ko mi dopusti. A to često učini jedna od mojih najbliskijih drugarica Salma Hajek. U jednom trenutku kada je nestalo struje u njenoj kući i imale smo samo sveću kao izvor svetlosti, dopustila mi je da joj skratim kosu i napravim frizuru – ona mi zaista veruje.

Njen strastveni duh i emocije su se godinama menjali, te je sasvim nova dimenzija uplovila u njen svet rođenjem dece.

– Ništa ne može da se meri sa razgovorom koji vodite sa detetom. Najsnažnija osećanja koja sam ikada iskusila jesu ona koja osećam kada moja deca gledaju u mene i način na koji to rade. Kada postanete majka to vam omogućava da posmatrate život iz drugačije perspektive, kao da ste dete ponovo. Čak se i vaša veza sa prirodom menja; kao da posmatrate drvo nekim novim očima.

Ono što joj se dešavalo i dešava u životu čini je čvršćom i boljom, ali joj i daje mogućnost da sagleda sebe u potpunosti i pokuša da pronikne u sve tajne.

– Svakog dana i svake godine, upoznajete sebe bolje, ali nikada ni približno da saznate sve misterije u vezi sebe. Ponekad, nakon nekog bolnog iskustva u životu, sagledaćete taj period sa udaljenosti iz potpuno druge perspektive i uspomena na i uspomenu na taj događaj posmatraćete sa prijateljskom naklonošću.

Nju ne brinu godine koje prolaze, kao ni starost koja neumitno dolazi njihovim odlaskom, Ona na sve gleda racionalno i mirno, svesna sebe i onoga što jeste.

– Starenje je nešto vredno slavlja. Kada god bi me pitali “kako se osećam povodm starenja”, preskočila bih odgovor. Kako vas neko to uopšte može pitati kada imate 25? Postoje samo dobre stvari u vezi starenja. Mi u Španiji tako gledamo na ovu večitu temu.

Ona smatra da je izreka “dobro se dobrim vraća” i te kako tačna, ali da i za sve treba biti zahvalan i to izraziti.

– Nikada previše puta ne možete reći “hvala”. Zahvalnost će vam uvek doneti dobre stvari.

I ona se poput mnogih od nas menjala u raznim vremenskim peridima, posebno osamdesetih kada je moda bila agresivnija, kada je šminka bila naglašenija a frizure bile prenaglašene.

– Posedujem neke fantastične fotografije, koje niko nikada nije video. Kada sam prvi put videla spot Michaela Jacksona “The Way You Make Me Feel” iz 1987., bila sam potpuno oduševljena izgledom devojke u spotu i želela sam da izgledam poput nje. To je period kada sam nosila najluđi minival koji možete zamisliti.

Penelope nije oduvek živela u luksuzu i ne stidi se toga što je poput mnogih detinjstvo provela uz ono najosnovnije, onoliko koliko su njeni roditelji sa svojim skromnim primanjima mogli da priušte njoj i sestrama.

– Izdržati čitav mesec sa primanjima koje su imali moji roditelji, bio je vrlo težak posao za njih. Posedovali smo samo ono osnovno, ali mi je u isto vreme pruženo toliko ljubavi da sam vrlo zahvalana za odrastanje kakvo sam imala.

Kada je krenula put Amerike iz Španije zarad snimanja filma, Penelope nije mislila da će tamo ostati. Verovala je da će se vratiti i a je sve to samo kratka, prolazna avantura u Holivudskom snu.

– Otišla sam u Ameriku sa povratnom kartom. Mislila sam da ću se zadržati svega tri meseca, koliko je trajalo snimanje The High-Lo Country. Međutim, ponuđena odmah mi je ponuđena i sledeća uloga.

Lepa glumica ipak i dalje voli svoju zemlju i tu je njeno srce i njen dom.

– Volim svoju zemlju, Španiju, i izabrala sam da živim tu, ali uvek sam se osećala kao građanin sveta.

Ono što je u životu plaši je sam strah, njegov poguban uticaj na ponašanje, emocije i život.

– Strah od straha, ono je što vas u najvećoj meri može paralisati. Strah je naš najgori neprijatelj. To je osećanje koje može uticati na najrazličitiji spektar odluka, te se uvek borim protiv njega, da me ne lliši slobode koju posedujem.

Mnogi su primetili da Penelope ne nosi previše nakita, ali jedan komad je uvek tu.

– Nosim očev prsten. Imala sam prsten moje bake, koji sam uvek nosila, ali su mi ga ukrali, a to je parče nakita koje ne možete zameniti ni sa jednim drugim.

Monika i Penelope su nedavno dizajnirale kolekciju rublja za Mango i Agent Provocateur, a Penelope je otkrila i malu tajnu iz detinjstva odakle ta ljubav prema modi:

– Kao deca, moja sestra Monika i ja zaključavale smo se u kupatilo sa modnim magazinima i crtale. Ne smatram da sam ekspert na polju dizajna, ali trudimo se.

Njen temperament je prati od detinjstva kao karakterna osobina, kao zaštitni znak. Iako danas staložena i mnogo smirenija, Kruzova misli da priče iz detinjstva nisu preuveličane.

– Čula sam toliko priča o sebi kada sam bila dete i o tome koliko sam nevaljala bila, tako da mislim kako u tome ima neke istine.