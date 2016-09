Patrik Dempsi pretukao suprugu “da bi video kako to izgleda”?



Patrik Dempsi, koji je svetsku popularnost stekao ulogom doktora Dereka Šeparda u seriji “Uvod u anatomiju”, nesumnjivo je veliki miljenik žena, ali nakon novih informacija u vezi s njim, to bi moglo da se promeni.

Prema pisanju britanskog tabloida “The Sun” čuveni holivudski glumac je pokazao svoju veoma mračnu stranu, ali i bizarno poimanje odnosa u braku.

Dempsi je, kako se navodi, fizički napao svoju prvu suprugu Roki Parker, a kao razlog Dempsi je naveo da je želeo da zna “kako se oseća čovek koji pretuče svoju suprugu”.

On je za to optužen još davne 1987. kada je svoju tadašnju suprugu, danas pokojnu Roki, napao na snimanju filma “Can’t Buy Me Love”.

Dokumenta iz tog procesa otkrivaju da je Roki tvrdila da ju je suprug pretukao na snimanju tog filma, ali i da su povrede nastale tom prilikom bile toliko teške da je joj se od njih razvio artritis. Roki je tvrdila i da je tokom sedam godina njihovog braka morala da odlazi kod psihijatra.

Ove optužbe podnela je sudu u Los Anđelesu kao deo njihove brakorazvodne parnice 1994. godine, ali je kasnije povukla optužbe.

– Dok smo bili na snimanju njegovog filma “Can’t Buy Me Love”, pretukao me je jer je, tako je objasnio, želeo da oseti kako je pretući ženu. Zbog toga sada bolujem od artritisa u ruci, jer mi je tada slomio prst. Gurnuo me je u kombi i zatvorio vrata preko mog prsta. Tokom braka redovno sam odlazila kod psihijatra i pila antidepresive i druge lekove da bih mogla da funkcionišem – stoji u sudskim dokumentima koje je podnela kao deo njihove brakorazvodne parnice.

Dempsi je inače taj brak opisao kao “noćnu moru”, a sada je oženjen šminekrom Džilijan Fink, sa kojom je za 15 godina braka dobio troje dece.