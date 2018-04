Paris Džekson objavila fotografiju s ocem koja je mnoge užasnula

Paris Džekson odala je počast pokojnom ocu Majklu Džeksonu fotografijom na Tviteru uređenom u fotošopu, na kojoj stoji kao 20-godišnja devojka između oca i majke Debi Rou.

Iako fotografija izgleda kao portret srećne porodice, ovakva scena nije moguća jer je slavni pevač umro dok je Paris još bila dete, a s njenom je majkom vodio bitku oko starateljstva.

Fotografija je imala mnogo negativnih komentara, a neki su je nazvali i jezivom.

Ali ćerka pokojnog pevača brzo je odgovorila zlim jezicima u postu koji je mnogima naterao suze na oči.

– Mislim da je u redu sanjati o tome kako bi bilo lepo imati roditelje, pa čak i ako je to uređena fotografija u koju mogu da gledam – napisala je Paris.

Srećom, brojni fanovi ipak su stali na njenu stranu, komentarišući kako razumiju šta proživljava i kako je slika predivna.

He would be proud of the great woman you have become. You were blessed to have had such a great father and inspiration to many around the world. He might be gone but his memories live on.

— Cynthia Mtz (@CindyRdz7) April 10, 2018