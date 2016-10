Pamela Anderson: Moji sinovi žele da objavljujem golišave selfije kao Kim Kardašijan

Nekadašnja “Plejbojeva” zečica Pamela Anderson kaže da svoje sinove uči o poštovanju žena i prioritetima u životu.

Ipak, zbog toga što su mladi, objašnjava, oni još ne znaju šta je zaista važno, pa za sada žele samo da imaju što više novca.

– Ljudima to zvuči čudno, ali deca me stalno nagovaraju da razgolićena pravim selfije kao što to radi Kim Kardašjian jer ću na taj način biti bogata kao ona. Mene to uopšte ne zanima – kaže Pamela Anderson.

Sinovi Brendon i Dilan nagovaraju je da iskoristi popularnost ne bi li imali što više novca.

– Ja mislim da sam već bogata. Zdrava sam, imam dva predivna sina i radim ono u čemu sam strastvena. Ne treba mi ništa više u životu – kaže Pamela.

Svojim sinovima ne zamera zbog takvih želja jer su još mladi.

– Pokušavam s njima da razgovaram što više o tome, i da im objasnim da je novac nevažan – kaže bivša glumica koja se danas bavi zaštitom životinja.

Sa sinovima koje ima iz braka s Tomijem Lijem, kako kaže, otvoreno razgovara i o seksu.

– Rekla sam im da moraju da poštuju žene jer je to ljubav. Ako ne poštuju svoju devojku, to je kao da ne poštuju mene. Takođe sam im objasnila da moraju da budu u vezi ako žele da imaju seks. U početku su bili u šoku, ali su shvatili što želim da im kažem – kaže.